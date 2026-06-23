Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-0 της Γαλλίας κόντρα στο Ιράκ.

Σε έναν αγώνα που κράτησε... τέσσερις ώρες, η Γαλλία επικράτησε 3-0 του Ιράκ χάρη σε δύο γκολ του τρομερού Μπαπέ και πέρασε στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να πλησιάζει τον Μέσι στην μάχη του κορυφαίου σκόρερ του θεσμού.