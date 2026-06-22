Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και η Αργεντινή του Μέσι
Δευτέρα σήμερα (22/6) και το πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας παραμένει «πλούσιο», όχι μόνο λόγω Μουντιάλ αλλά και χάρη στον... Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Εξ' ου και η παρουσία του Gazz Floor by Novibet (11:30, YouTube Gazzetta) με όλο το ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα για τη μεγάλη επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον Παναθηναϊκό.
Τη σκυτάλη παίρνουν στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten, που μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες από τα μεταγραφικά των ομάδων και φυσικά σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Εν συνεχεία, ο Μέσι. Στις 20:00 (ΕΡΤ2) η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία σε μια... φυσιολογική ώρα για τους Έλληνες φιλάθλους που βέβαια θα έχουν (όσοι αντέχουν) και ξενύχτι. Στις 00:00 (ΕΡΤ2) η Γαλλία παίζει με το Ιράκ, ενώ στις 03:00 (ΕΡΤ1) υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον ματς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη. Το μενού κλείνει στις 06:00 (ΕΡΤ2) το πρωί, όπου Ιορδανία και Αλγερία κοντράρουν τις δυνάμεις τους.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Gazz Floor by Novibet (11:30, YouTube Gazzetta)
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Aργεντινή - Αυστρία (20:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (21:00, Cosmote Sport 4)
- Γαλλία - Ιράκ (00:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Νορβηγία - Σενεγάλη (03:00, ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta)
- Ιορδανία - Αλγερία (06:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.