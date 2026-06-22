Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και η Αργεντινή του Μέσι

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και η Αργεντινή του Μέσι
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Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (22/6) αθλητικών γεγονότων.

Δευτέρα σήμερα (22/6) και το πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας παραμένει «πλούσιο», όχι μόνο λόγω Μουντιάλ αλλά και χάρη στον... Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Εξ' ου και η παρουσία του Gazz Floor by Novibet (11:30, YouTube Gazzetta) με όλο το ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα για τη μεγάλη επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον Παναθηναϊκό.

Τη σκυτάλη παίρνουν στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten, που μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες από τα μεταγραφικά των ομάδων και φυσικά σχολιάζουν την επικαιρότητα.

Εν συνεχεία, ο Μέσι. Στις 20:00 (ΕΡΤ2) η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία σε μια... φυσιολογική ώρα για τους Έλληνες φιλάθλους που βέβαια θα έχουν (όσοι αντέχουν) και ξενύχτι. Στις 00:00 (ΕΡΤ2) η Γαλλία παίζει με το Ιράκ, ενώ στις 03:00 (ΕΡΤ1) υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον ματς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη. Το μενού κλείνει στις 06:00 (ΕΡΤ2) το πρωί, όπου Ιορδανία και Αλγερία κοντράρουν τις δυνάμεις τους.

Οι σημερινές μεταδόσεις

@Photo credits: Associated Press

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