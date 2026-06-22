Ο Βαρέλα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στην Ουρουγουάη μετά από τραγικό λάθος των παικτών της Σελέστε.

Άνοιξε το... δώρο της Ουρουγουάης ο Βαρέλα! Στη πρώτη του επαφή με την μπάλα έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι στο 61ο λεπτό.

Μετά τη λάθος πάσα του Ολιβέιρα και την τραγική έξοδο του Μουσλέρα, ο Βαρέλα έστειλε την μπάλα στην κενή εστία για την ισοφάριση.