Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι: Ο Βαρέλα έκανε το 2-2 (vid)
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Ο Βαρέλα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στην Ουρουγουάη μετά από τραγικό λάθος των παικτών της Σελέστε.
Άνοιξε το... δώρο της Ουρουγουάης ο Βαρέλα! Στη πρώτη του επαφή με την μπάλα έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι στο 61ο λεπτό.
Μετά τη λάθος πάσα του Ολιβέιρα και την τραγική έξοδο του Μουσλέρα, ο Βαρέλα έστειλε την μπάλα στην κενή εστία για την ισοφάριση.
@Photo credits: Associated Press
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