Ο Γιώργος Δώνης αφήνει στην άκρη τη βαριά ήττα από την Ισπανία και στρέφει το βλέμμα στον τελικό με το Πράσινο Ακρωτήριο.

Παρά τη βαριά ήττα με 4-0 από την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, ο Γιώργος Δώνης απέφυγε τις υπερβολές και εμφανίστηκε έτοιμος να στρέψει άμεσα την προσοχή της Σαουδικής Αραβίας στην επόμενη πρόκληση.

Ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε ότι η αναμέτρηση με τους Ιβηρες, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, δεν θα πρέπει να επηρεάσει την ομάδα του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αντεπίθεσης ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης με το Πράσινο Ακρωτήριο. Η Σαουδική Αραβία καλείται να πάρει τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στη φάση των νοκ άουτ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ολοκληρώσει την παρουσία της στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, κόντρα σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είχαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του ματς, κυρίως στο κράτημα και την κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία και πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, καθώς έχουμε έναν τελικό μπροστά μας. Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πρέπει αυτή η εμφάνιση να αλλοιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί» τόνισε.