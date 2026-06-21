Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Αυτογκόλ από τους Σαουδάραβες και 4-0 η Ρόχα (vid)
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Άτυχη στιγμή για τον Ταμπακτί, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Σαουδικής Αραβίας για το 4-0 της Ισπανίας μετά από προσπάθεια του Κουκουρέγια.
Η Ισπανία έδωσε συνέχεια στο πάρτι στο β΄μέρος κόντρα στη Σαουδική Αραβία, βρίσκοντας και τέταρτο γκολ στο 49΄. Σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένα, ο Κουκουρέγια έκανε το δυνατό σουτ με το αριστερό, ο γκολκίπερ απέκρουσε, όμως η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ταμπακτί και κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 4-0 της Ρόχα.
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