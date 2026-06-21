Μουντιάλ 2026: Τα highlights της 10ης ημέρας
Η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου «τρέχει» για τα καλά, με πολλές ομάδες να έχουν κάνει ήδη το βήμα πρόκρισης. Για τον πέμπτο όμιλο, η Γερμανία έκανε το 2/2 και πήρε το εισιτήριο για τους «32», αφού μετά το Κουρασάο (7-1), νίκησε με ανατροπή και την Ακτή Ελεφαντοστού (2-1), χάρη στη «ντοπιέτα» του Ουντάβ (68', 90+4').
Στο άλλο ματς του ομίλου, το γενναίο Κουρασάο απέσπασε την ισοπαλία κόντρα στο Εκουαδόρ, χάρη στη μαγική έμφανιση του τερματοφύλακα Ρουμ. Δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα του Ισημερινού με 1 βαθμό μετά από 2 αγώνες, ενώ την επόμενη και τελευταία αγωνιστική θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, με την υπόθεση πρόκριση να έχει δυσκολέψει για τα καλά.
Για τον 6ο όμιλο η Ολλανδία πέρασε σαν σίφουνας τη Σουηδία, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-1. Εξαιρετική εμφάνιση από Κόντι Χάκπο με δύο γκολ και μία ασίστ. Δύο τέρματα πέτυχε και ο Μπρόμπεϊ, με την ομάδα του Κούμαν να φτάνει τους 4 βαθμούς.
Στους 4 βαθμούς έφτασε και η Ιαπωνία, η οποία σκόρπισε στους πέντε ανέμους τη μέτρια Τυνησία, νικώντας με 4-0. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο εξαιρετικός Ουέντα, ο οποίος με δυο γκολ και μία ασίστ, έφερε τους «Μπλε Σαμουράι» ένα βήμα πιο κοντα στην πρόκριση στους «32».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.