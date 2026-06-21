Το Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Δείτε τα highlights ακόμη μιας βραδιάς, όπου ξεχώρισε η ιστορική ισοπαλία του Κουρασάο και η ανατροπή της Γερμανίας.

Η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου «τρέχει» για τα καλά, με πολλές ομάδες να έχουν κάνει ήδη το βήμα πρόκρισης. Για τον πέμπτο όμιλο, η Γερμανία έκανε το 2/2 και πήρε το εισιτήριο για τους «32», αφού μετά το Κουρασάο (7-1), νίκησε με ανατροπή και την Ακτή Ελεφαντοστού (2-1), χάρη στη «ντοπιέτα» του Ουντάβ (68', 90+4').

Στο άλλο ματς του ομίλου, το γενναίο Κουρασάο απέσπασε την ισοπαλία κόντρα στο Εκουαδόρ, χάρη στη μαγική έμφανιση του τερματοφύλακα Ρουμ. Δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα του Ισημερινού με 1 βαθμό μετά από 2 αγώνες, ενώ την επόμενη και τελευταία αγωνιστική θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, με την υπόθεση πρόκριση να έχει δυσκολέψει για τα καλά.

Για τον 6ο όμιλο η Ολλανδία πέρασε σαν σίφουνας τη Σουηδία, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-1. Εξαιρετική εμφάνιση από Κόντι Χάκπο με δύο γκολ και μία ασίστ. Δύο τέρματα πέτυχε και ο Μπρόμπεϊ, με την ομάδα του Κούμαν να φτάνει τους 4 βαθμούς.

Στους 4 βαθμούς έφτασε και η Ιαπωνία, η οποία σκόρπισε στους πέντε ανέμους τη μέτρια Τυνησία, νικώντας με 4-0. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο εξαιρετικός Ουέντα, ο οποίος με δυο γκολ και μία ασίστ, έφερε τους «Μπλε Σαμουράι» ένα βήμα πιο κοντα στην πρόκριση στους «32».