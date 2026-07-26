Κουρασάο: Ο τερματοφύλακας που έκανε ρεκόρ στο Μουντιάλ, δέχτηκε γκολ από το κέντρο
Πριν από σχεδόν έναν μήνα, ο Ελόι Ρουμ έζησε το όνειρό του, κατεβάζοντας ρολά στο ματς με το Εκουαδόρ και δίνοντας έτσι στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι 15 επεμβάσεις του αποτέλεσαν ρεκόρ, με τον Τιμ Χάουαρντ να είναι ο μοναδικός με περισσότερες (16) σε αγώνα Μουντιάλ αλλά να το έχει πράξει σε 120 λεπτά και όχι 90, στην ήττα, 2-1, των ΗΠΑ από το Βέλγιο στην παράταση στους «16» το 2014.
Τώρα όμως, ο Ρουμ έχει επιστρέψει στην πεζή πραγματικότητα και το USL Championship, όπου μετέχει με τη φανέλα της Μαϊάμι FC. Μάλιστα, αυτές τις μέρες δέχτηκε και ένα γκολ που μάλλον δεν έκανε και πολύ καλό στη δημοφιλία του, καθώς είδε τον Μικαλέτο των Τάμπα Μπέι Ρόουντις να παραβιάζει την εστία του από τη σέντρα, υποχρεώνοντας σε ήττα (3-2) την ομάδα του 37χρονου γκολκίπερ...
A month ago, Eloy Room made 15 saves as Curacao held Ecuador to a 0-0 draw and earned a first World Cup point 🇨🇼— Men in Blazers (@MenInBlazers) July 26, 2026
On Saturday, he conceded from the centre circle as Miami FC fell to the Tampa Bay Rowdies. Football will always find a way to humble you 🙃pic.twitter.com/9tU3TmfaL2
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