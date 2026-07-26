Ο Ελόι Ρουμ του Κουρασάο δέχτηκε γκολ από τη σέντρα σε αγώνα για το USL Championship.

Πριν από σχεδόν έναν μήνα, ο Ελόι Ρουμ έζησε το όνειρό του, κατεβάζοντας ρολά στο ματς με το Εκουαδόρ και δίνοντας έτσι στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι 15 επεμβάσεις του αποτέλεσαν ρεκόρ, με τον Τιμ Χάουαρντ να είναι ο μοναδικός με περισσότερες (16) σε αγώνα Μουντιάλ αλλά να το έχει πράξει σε 120 λεπτά και όχι 90, στην ήττα, 2-1, των ΗΠΑ από το Βέλγιο στην παράταση στους «16» το 2014.

Τώρα όμως, ο Ρουμ έχει επιστρέψει στην πεζή πραγματικότητα και το USL Championship, όπου μετέχει με τη φανέλα της Μαϊάμι FC. Μάλιστα, αυτές τις μέρες δέχτηκε και ένα γκολ που μάλλον δεν έκανε και πολύ καλό στη δημοφιλία του, καθώς είδε τον Μικαλέτο των Τάμπα Μπέι Ρόουντις να παραβιάζει την εστία του από τη σέντρα, υποχρεώνοντας σε ήττα (3-2) την ομάδα του 37χρονου γκολκίπερ...