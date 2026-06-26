Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού: Τα highlights από τη νίκη-πρόκριση των Αφρικανών
Η Ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με πρωταγωνιστή τον Νικολά Πεπέ που πέτυχε και τα δυο γκολ της νίκης, οι Ελέφαντες επικράτησαν 2-0 χάρη σε μια μεστή εμφάνιση κι απέφυγαν τις... εκπλήξεις στην τελευταία «στροφή» των ομίλων.
Αντίθετα, το Κουρασάο πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δεν ήταν αρκετό. Με συγκομιδή μόλις έναν βαθμό αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, καθώς τερμάτισε στην 4η θέση πίσω από Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.
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