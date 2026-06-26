Με προσωπικό show του Νικολά Πεπέ η Ακτή Ελεφαντοστού λύγισε με 2-0 το Κουρασάο και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ.

Η Ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με πρωταγωνιστή τον Νικολά Πεπέ που πέτυχε και τα δυο γκολ της νίκης, οι Ελέφαντες επικράτησαν 2-0 χάρη σε μια μεστή εμφάνιση κι απέφυγαν τις... εκπλήξεις στην τελευταία «στροφή» των ομίλων.

Αντίθετα, το Κουρασάο πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δεν ήταν αρκετό. Με συγκομιδή μόλις έναν βαθμό αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, καθώς τερμάτισε στην 4η θέση πίσω από Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.