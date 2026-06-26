Μουντιάλ 2026: Στους «32» Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ
«Επτάψυχο» Εκουαδόρ και θρίαμβος! Η χώρα της Λατινικής Αμερικής κέρδισε 2-1 τη Γερμανία με ανατροπή και πήρε το εισιτήριο για τους «32» ως τρίτη. Ανώδυνη ήττα για τη Μανσαφτ που τερμάτισε πρώτη, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε 2-0 του Κουρασάο και πέρασε ως δεύτερη. Η «Σταχτοπούτα» της Καραϊβικής αποχαιρετά το Μουντιάλ με το... κεφάλι ψηλά.
Η Γερμανία θα αγωνιστεί με τον τρίτο κάποιου ομίλου, μόλις διαμορφωθεί η οκτάδα των τρίτων καλύτερων χωρών και στους 12 ομίλους, η Ακτή Ελεφαντοστού με τον δεύτερο του ένατου ομίλου, που θα είναι κάποια εκ των Γαλλία ή Νορβηγία και το Εκουαδόρ περιμένει τον αντίπαλό του.
Μουντιάλ 2026 - 5ος Όμιλος
Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική
- Εκουαδόρ - Γερμανία 2-1
- Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού 0-2
Βαθμολογία
1. Γερμανία 6
2. Ακτή Ελεφαντοστού 6
3. Ισημερινός 4
4. Κουρασάο 1
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