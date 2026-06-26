Το Εκουαδόρ έκανε το «θαύμα» απέναντι στη Γερμανία, τη νίκησε με 2-1 και πήρε το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ως τρίτο. Τα Πάντσερ στην πρώτη θέση, η Ακτή Ελεφαντοστού δεύτερη.

«Επτάψυχο» Εκουαδόρ και θρίαμβος! Η χώρα της Λατινικής Αμερικής κέρδισε 2-1 τη Γερμανία με ανατροπή και πήρε το εισιτήριο για τους «32» ως τρίτη. Ανώδυνη ήττα για τη Μανσαφτ που τερμάτισε πρώτη, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε 2-0 του Κουρασάο και πέρασε ως δεύτερη. Η «Σταχτοπούτα» της Καραϊβικής αποχαιρετά το Μουντιάλ με το... κεφάλι ψηλά.

Η Γερμανία θα αγωνιστεί με τον τρίτο κάποιου ομίλου, μόλις διαμορφωθεί η οκτάδα των τρίτων καλύτερων χωρών και στους 12 ομίλους, η Ακτή Ελεφαντοστού με τον δεύτερο του ένατου ομίλου, που θα είναι κάποια εκ των Γαλλία ή Νορβηγία και το Εκουαδόρ περιμένει τον αντίπαλό του.

Μουντιάλ 2026 - 5ος Όμιλος

Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική

Εκουαδόρ - Γερμανία 2-1

Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Βαθμολογία

1. Γερμανία 6

2. Ακτή Ελεφαντοστού 6

3. Ισημερινός 4

4. Κουρασάο 1