Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ισπανία - Σαουδική Αραβία και το Βέλγιο - Ιράν
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνεχίζεται σήμερα (21/6) με τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
Στις 19:00 η Ισπανία τίθεται αντιμέτωπη με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (ΕΡΤ2), με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόπαλες με έναν βαθμό. Λίγο αργότερα, στις 22:00 το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το Ιράν για τον 7ο όμιλο, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από ΕΡΤ2.
Λίγο αργότερα, στη 01:00 η Ουρουγουάη θα διασταυρώσει τα ξίφη της με το Πράσινο Ακρωτήριο για το άλλο ματς του 8ου ομίλου (ΕΡΤ2), ενώ στις 04:00 τα ξημερώματα η Νέα Ζηλανδία θα κοντραριστεί με την Αίγυπτο (ΕΡΤ1).
Δεύτερη μέρα και για το Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου σήμερα στην ΕΡΤ1 (20:00), το οποίο διεξάγεται στον Βόλο. Η ελληνική αποστολή αριθμεί 84 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση. Ανάμεσά τους ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένγκο.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ισπανία - Σαουδική Αραβία (19:00, ΕΡΤ2 - LIVE από το Gazzetta)
- Bαλκανικό πρωτάθλημα στίβου 2η ημέρα (20:00, ΕΡΤ1)
- Βέλγιο - Ιράν (22:00, ΕΡΤ2 - LIVE από το Gazzetta)
- Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήριο (01:00, ΕΡΤ2 - LIVE από το Gazzetta)
- Νέα Ζηλανδία - Ιράν (04:00, ΕΡΤ1 - LIVE από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.