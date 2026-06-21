Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ και τη δεύτερη μέρα του Βαλκανικού πρωταθλήματος στίβου στον Βόλο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνεχίζεται σήμερα (21/6) με τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 19:00 η Ισπανία τίθεται αντιμέτωπη με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (ΕΡΤ2), με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόπαλες με έναν βαθμό. Λίγο αργότερα, στις 22:00 το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το Ιράν για τον 7ο όμιλο, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από ΕΡΤ2.

Λίγο αργότερα, στη 01:00 η Ουρουγουάη θα διασταυρώσει τα ξίφη της με το Πράσινο Ακρωτήριο για το άλλο ματς του 8ου ομίλου (ΕΡΤ2), ενώ στις 04:00 τα ξημερώματα η Νέα Ζηλανδία θα κοντραριστεί με την Αίγυπτο (ΕΡΤ1).

Δεύτερη μέρα και για το Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου σήμερα στην ΕΡΤ1 (20:00), το οποίο διεξάγεται στον Βόλο. Η ελληνική αποστολή αριθμεί 84 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση. Ανάμεσά τους ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένγκο.