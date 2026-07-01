Μουντιάλ 2026: H FIFA αναίρεσε την απόφαση της για τα cooling breaks στο Μεξικό - Εκουαδόρ

H FIFA ανέτρεψε την απόφαση της σχετικά με την ακύρωση των διαλειμμάτων ενυδάτωσης στον αγώνα του Μεξικού με το Εκουαδόρ.

Το Μεξικό επικράτησε εύκολα του Εκουαδόρ με 2-0, «σφραγίζοντας» παράλληλα το εισιτήριο του για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε έναν αγώνα που δεν έλειψαν τα ευτράπελα.

Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη της αναμέτρησης στο «Estadio Azteca» καθυστέρησε κατά μία ώρα περίπου, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που έπληξαν την Πόλη του Μεξικού νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Θυμίζουμε ότι οι κανόνες του τουρνουά ορίζουν ότι ένας αγώνας μπορεί να αναβληθεί σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, με την ηλεκτρική δραστηριότητα γύρω από το στάδιο πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης να είναι υπεραρκετή για να μην μπορεί να γίνει η σέντρα.

Και οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να κάνουν προθέρμανση όπως είχε προγραμματιστεί, με τη FIFA να επιβεβαιώνει σύντομα τη διακοπή και την τροποποιημένη ώρα έναρξης.

Φυσικά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο καιρός έπαιξε ρόλο σε αυτό το τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, η νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ στη φάση των ομίλων διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες, μετά από καταιγίδες στη πόλη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Ανακοινώνοντας την καθυστέρηση στο Azteca, η FIFA δήλωσε ότι ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών συνθηκών, που όμως δεν σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, τα αμφιλεγόμενα «cooling break» δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ωστόσο, ο διαιτητής διέκοψε κανονικά το παιχνίδι γύρω στο 23ο λεπτό για το καθιερωμένο διάλειμμα. Οι παίκτες κατευθύνθηκαν προς τους πάγκους τους, με το μεξικανικό πλήθος να αποδοκιμάζει για λίγο, προτού αρχίσει να τραγουδάει το γνωστό τραγούδι «Mexico lindo» (Όμορφο Μεξικό) για να περάσει η ώρα.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της FIFA, η γραμμή που έγραφε «Δεν θα υπάρξουν διαλείμματα ενυδάτωσης κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα» είχε αφαιρεθεί από την ανακοίνωσή της.