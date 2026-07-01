Ο Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, βρέθηκε πολύ κοντά στο να σκοράρει το παρθενικό του τέρμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στον αγώνα κόντρα στο Εκουαδόρ για τους «32».

Το Μεξικό επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) και κόντρα στο Εκουαδόρ με 2-0, έκανε το απόλυτο 4/4 στην διοργάνωση και «τσέκαρε» το εισιτήριο του για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία - Λ.Δ του Κονγκό, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στον αγώνα, ο οποίος είχε έντονο το «ελληνικό» ενδιαφέρον ξεκίνησε βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 80'.

Μάλιστα ο μέσος της Ένωσης, ο οποίος ψηφίστηκε και ως ο πολυτιμότερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, βρέθηκε πολύ κοντά στο να σκοράρει το παρθενικό του τέρμα στο Μουντιάλ και να κάνει το 3-0 για τους «Ελ Τρι», όμως η μπάλα βρήκε ξυστά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Χερνάν Γκαλίντες και πέρασε άουτ.