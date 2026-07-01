Μεξικό - Εκουαδόρ: Η μεγαλή ευκαιρία του Πινέδα στις καθυστερήσεις (vid)
Το Μεξικό επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) και κόντρα στο Εκουαδόρ με 2-0, έκανε το απόλυτο 4/4 στην διοργάνωση και «τσέκαρε» το εισιτήριο του για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία - Λ.Δ του Κονγκό, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.
Στον αγώνα, ο οποίος είχε έντονο το «ελληνικό» ενδιαφέρον ξεκίνησε βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 80'.
Μάλιστα ο μέσος της Ένωσης, ο οποίος ψηφίστηκε και ως ο πολυτιμότερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, βρέθηκε πολύ κοντά στο να σκοράρει το παρθενικό του τέρμα στο Μουντιάλ και να κάνει το 3-0 για τους «Ελ Τρι», όμως η μπάλα βρήκε ξυστά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Χερνάν Γκαλίντες και πέρασε άουτ.
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