Ολλανδία - Σουηδία: Τα highlights από την επιβλητική πεντάρα (vid)
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Δείτε όλα τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την εντυπωσιακή νίκη της Ολλανδίας με 5-1 επί της Σουηδίας για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ.
Η Ολλανδία έστησε πάρτι στο Χιούστον και διέλυσε με 5-1 τη Σουηδία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τους Μπρόμπεϊ και Χάκπο να μετατρέπουν το ματς σε προσωπική υπόθεση με δυο γκολ έκαστος, οι Οράνιε συνέτριψαν τους Σκανδιναβούς κι έκαναν άλμα πρόκρισης για τα νοκ-άουτ του θεσμού. Δείτε στο παρακάτω βίντεο τα έξι γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη μεταξύ τους σύγκρουση.
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