Ολλανδία - Σουηδία: Ιπτάμενοι Οράνιε, 4-0 με «διπλό» Χάκπο
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Δεν σταματάει το σφυροκόπημα η Ολλανδία, με τον Χάκπο να σκοράρει δις και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-0 κόντρα στη Σουηδία μέσα σε επτά λεπτά.
Εκκωφαντικό ξεκίνημα για την Ολλανδία στο β΄μέρος. Οι Οράνιε έπιασαν από το λαιμό τη Σουηδία κι έφτασαν στο 4-0 μέσα σε επτά λεπτά. Αρχικά στο 47΄ο Χάκπο βρέθηκε σε θέση βολής και σκόραρε σε κενή εστία μετά από ασίστ του Ντάμφρις, ενώ στο 54΄χτύπησε ξανά με άψογη κίνηση και τελείωμα στην κλειστή γωνία για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0.
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