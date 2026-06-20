Δεν σταματάει το σφυροκόπημα η Ολλανδία, με τον Χάκπο να σκοράρει δις και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-0 κόντρα στη Σουηδία μέσα σε επτά λεπτά.

Εκκωφαντικό ξεκίνημα για την Ολλανδία στο β΄μέρος. Οι Οράνιε έπιασαν από το λαιμό τη Σουηδία κι έφτασαν στο 4-0 μέσα σε επτά λεπτά. Αρχικά στο 47΄ο Χάκπο βρέθηκε σε θέση βολής και σκόραρε σε κενή εστία μετά από ασίστ του Ντάμφρις, ενώ στο 54΄χτύπησε ξανά με άψογη κίνηση και τελείωμα στην κλειστή γωνία για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0.