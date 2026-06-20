Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Αλγερία έστειλε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη φάση με το επικίνδυνο μαρκάρισμα του Μέσι που δεν τιμωρήθηκε.

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες μια φάση όπου ο Λιονέλ Μέσι πατάει επικίνδυνα στη γάμπα τον ποδοσφαιριστή της Αλγερίας Άισα Μαντί, στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο φετινό Μουντιάλ (3-0, 17/6).

Ο Αργεντίνος μάγος ήταν ο ποδοσφαιριστής που έκρινε το παιχνίδι με δικό του χατ-τρικ, σπάζοντας παράλληλα όχι ένα αλλά 7 ρεκόρ στο συγκεκριμένο ματς, ωστόσο η εν λόγω φάση δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον κόσμο στα social media να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μη τιμωρία του Pulga. Η κατάσταση όμως δεν σταμάτησε εκεί.

Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορεία, μεταξύ αυτών και του Athletic, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας έστειλε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη φάση αυτή, ενώ υπάρχουν και δύο άλλα περιστατικά που αφορούν τραυματισμούς με τον αγκώνα στους Χατζ Μούσα και Ιμπραήμ Μάζα, για τα οποία οι Αλγερινοί είναι δυασραστημένοι και τα έχουν θέσει στη FIFA προς... σχολιασμό.