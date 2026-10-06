Επίσκεψη στο κομμωτήριο από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε κούρεμα με το «Μ» για χάρη του Λιονέλ Μέσι.

Σε ρυθμούς Λιονέλ Μέσι κινείται ολόκληρη η Αργεντινή, καθώς ο 39χρονος θρύλος ετοιμάζεται για το τελευταίο του παιχνίδι με την Αλμπισελέστε τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) απέναντι στο Μπενίν.

Ο Μέσι φρόντισε να στείλει το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media μερικές ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, η οποία θα αποτελέσει τέλος εποχής για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη την Αργεντινή.

Οι συμπαίκτες του πάντως έχουν πάρει ήδη θέσεις... μάχης για το παιχνίδι και ο καθένας σκέφτεται το δικό του τρόπο για να τιμήσει τον Μέσι. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, για παράδειγμα, ξεχώρισε μετά την επίσκεψη στο κομμωτήριο, όπου σχεδίασε το «Μ» στο κούρεμα για χάρη του θρύλου της Αλμπισελέστε.