Μαρτίνες: Κούρεμα αφιερωμένο στον Μέσι για τον τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή
Σε ρυθμούς Λιονέλ Μέσι κινείται ολόκληρη η Αργεντινή, καθώς ο 39χρονος θρύλος ετοιμάζεται για το τελευταίο του παιχνίδι με την Αλμπισελέστε τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) απέναντι στο Μπενίν.
Ο Μέσι φρόντισε να στείλει το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media μερικές ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, η οποία θα αποτελέσει τέλος εποχής για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη την Αργεντινή.
Οι συμπαίκτες του πάντως έχουν πάρει ήδη θέσεις... μάχης για το παιχνίδι και ο καθένας σκέφτεται το δικό του τρόπο για να τιμήσει τον Μέσι. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, για παράδειγμα, ξεχώρισε μετά την επίσκεψη στο κομμωτήριο, όπου σχεδίασε το «Μ» στο κούρεμα για χάρη του θρύλου της Αλμπισελέστε.
🚨🤯 Dibu Martínez pays tribute to Leo Messi with an “M” carved into his new haircut. ✂️ https://t.co/1ZG3LmYoP3— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026
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