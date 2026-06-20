Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ και την πρεμιέρα του Βαλκανικού πρωταθλήματος στίβου στον Βόλο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνεχίζεται σήμερα (20/6) με δύο αναμετρήσεις, οι οποίες ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 20:00 η Ολλανδία τίθεται αντιμέτωπη με τη Σουηδία στον 6ο όμιλο, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Λίγο αργότερα, στις 23:00, η Γερμανία και η Ακτή Ελεφαντοστού διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον 5ο όμλο και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί επίσης live από την ΕΡΤ2.

Πρεμιέρα και για το Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου σήμερα στην ΕΡΤ1, το οποίο διεξάγεται στον Βόλο. Η ελληνική αποστολή αριθμεί 84 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση. Ανάμεσά τους ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένγκο.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας