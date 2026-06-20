Μουντιάλ 2026: Τα highlights της 9ης ημέρας
Η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του φετινού Μουντιάλ «τρέχει» για τα καλά, και ήδη είχαμε ορισμένα ξεκαθαρίσματα. Για τον δεύτερο όμιλο, οι διοργανωτές ΗΠΑ έκαναν το 2/2 και πήραν το εισιτήριο για τους «32», αφού μετά την Παραγουάη (4-1), νίκησαν και την Αυστραλία με 2-0. Αυτογκόλ του Μπέρτζες για το 1-0 στο 11’, ο Φρίμαν με κεφαλιά έκανε το 2-0 στο 45’.
Πρόκριση είχαμε και στον 3ο όμιλο, αφού το Μαρόκο του Ελ Καμπί νίκησε με 1-0 τη Σκωτία χάρη σε γκολ του Σαιμπάρι μόλις στο 2’. Έτσι, οι Αφρικανοί έφτασαν τους 4 πόντους και βρίσκονται ήδη στους «32».
Τόσους (4 βαθμούς) έχει και η Βραζιλία, που κέρδισε στο ρελαντί με 3-0 την Αϊτή του Πιερό. Ο Κούνια έκανε το 1-0 στο 23’, ενώ στο 36’ σκόραρε ξανά για το 2-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Βινίσιους.
Τέλος, μετά την Αυστραλία, και η Παραγουάη σόκαρε τους Τούρκους, με τον Γκαλάρσα μόλις στο 2ο λεπτό να ανοίγει το σκορ που εν τέλει έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα για τους Λατινοαμερικάνους.
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