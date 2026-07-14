Οι πωλητές της «σχεδίας» μιλούν στο Gazzetta για τα Μουντιάλ που τους έμειναν αξέχαστα

Ο κύριος Φώτης Αδαμόπουλος κι ο κύριος Λευτέρης Ελευθεράκης μοιράζονται τις πιο αξέχαστες στιγμές από τα Μουντιάλ που έχουν ζήσει.

Μετράμε πλέον αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ μιας κι έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του φετινού τουρνουά. Ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο θα περάσει στην ιστορία, με τον καθένα μας να έχει ξεχωρίσει στιγμές που σίγουρα θα θυμάται στο μέλλον.

Με αφορμή την ολοκλήρωση αυτής της ποδοσφαιρικής γιορτής, το Gazzetta ζήτησε από δύο πωλητές του περιοδικού δρόμου «σχεδία» να μοιραστούν τις δικές τους αξέχαστες στιγμές από τα Μουντιάλ που έχουν ζήσει.

Ο κύριος Φώτης Αδαμόπουλος κι ο κύριος Λευτέρης Ελευθεράκης μίλησαν για τις εικόνες που παραμένουν ζωντανές στις μνήμες τους μέχρι και σήμερα, τα πρόσωπα που τους έκαναν να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο και τα γκολ που έχουν «γράψει» ανεξίτηλα στο μυαλό τους.

Φώτης Αδαμόπουλος: «Τα πρώτα Μουντιάλ που είδα μείνανε χαραγμένα στο μυαλό μου, ακόμα και σήμερα τα βλέπω σαν ζωντανή εικόνα»

«Έχω γεννηθεί το ‘54 οπότε καταλαβαίνεις τα Μουντιάλ που έζησα έντονα ξεκινούν από το ‘70 και μετά. Το πρώτο που θυμάμαι είναι αυτό στο Μεξικό, έχω και κάποιες εικόνες και από το ‘66 που το είχε πάρει η Αγγλία με το αμφισβητούμενο γκολ, αλλά από το ‘70 και μετά τα θυμάμαι καλύτερα.

Ήμουν και παραμένω οπαδός της εθνικής Βραζιλίας. Είχα διαβάσει και είχα ακούσει για τον Πελέ και θυμάμαι και το τελευταίο του παιχνίδι στον τελικό με το 4-1 που κέρδισαν την Ιταλία και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια η Βραζιλία. Από τα επόμενα θυμάμαι τη μεγάλη ομάδα που είχε η Ολλανδία και δεν μπόρεσε να πάρει σε δύο τελικούς το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο Μουντιάλ του ‘78 έχω και κάποιες αμφιβολίες για το πώς αποκλείστηκε η Βραζιλία με τη διαφορά τερμάτων.

Αυτό που μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα είναι το Μουντιάλ του 1982, αλλά για δυσάρεστο λόγο. Στους ημιτελικούς που έγιναν με το χατ-τρικ του Ρόσι και με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπατιστόν τα θυμάμαι όλα. Την ίδια ημέρα που έπαιζε η Βραζιλία με την Ιταλία έχασα σε τροχαίο τον θείο μου και τον πρώτο μου ξάδερφο. Την ημέρα που γινόταν το παιχνίδι είχαμε μάθει για το δυστύχημα και είχαμε μαζευτεί στο σπίτι της θείας μου και έβλεπα το ματς από την τηλεόραση της γειτόνισσας. Μου είχε ανοίξει το παράθυρο για να το δω το ματς.

Τα επόμενα δεν τα παρακολούθησα τόσο, τα πρώτα έχουν χαραχθεί στο μυαλό μου και ακόμα και σήμερα τα βλέπω σαν ζωντανή εικόνα. Θυμάμαι δηλαδή το γκολ του Πελέ, ένα που είχε βάλει με κεφαλιά, ήμουν και θαυμαστής του.

Από μικρός μού άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Είμαι Παναθηναϊκός και θυμάμαι ήμουν πολύ χαρούμενος τη χρονιά του 1970-71 επειδή το είχε πάρει το Παγκόσμιο η Βραζιλία και πήγαμε και στο Γουέμπλεϊ. Μεγάλωσα με πατέρα Ολυμπιακό, αλλά ήμουν παιδικός φίλος με τον γιο του Δημήτρη Μπαλτάση κι έτσι άρχισα να πηγαίνω στο γήπεδο και τελικά έγινα Παναθηναϊκός από αντίδραση».

Τον κύριο Φώτη τον βρίσκουμε κάθε Τρίτη μόνιμα στη γωνία Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου. Άλλες μέρες είναι στο μετρό του Συντάγματος, στο Πανεπιστήμιο και πολλές φορές στην έξοδο του Πάρκου στον Ευαγγελισμό.

Λευτέρης Ελευθεράκης: «Όλοι λέγανε για το χέρι που έκανε, αλλά πήρε την μπάλα μετά ο ''θεός'' ο Μαραντόνα και τους έβαλε και δεύτερο»

«Εγώ θυμάμαι από το 1982 και μετά. Θυμάμαι στο Μουντιάλ του ‘86, επειδή είμαι και φίλος της Αργεντινής, δεν μπορώ να ξεχάσω το «χέρι του Θεού». Τότε ήμουν 16 χρονών και είχα χαρεί πάρα πολύ επειδή έπαιζαν με τους Άγγλους. Γινόταν χαμός τότε, όλοι λέγανε για το χέρι που έκανε αλλά πήρε την μπάλα μετά ο «θεός» ο Μαραντόνα και τους έβαλε και δεύτερο.

Μεγαλώσαμε με τον Ντιέγκο. Και ποδοσφαιρικά και εξωαγωνιστικά με την κουλτούρα που είχε αυτός ο παίκτης. Μίλαγε για πράγματα εκτός ποδοσφαίρου και για όσους είχαν ανάγκη. Τώρα είναι τα λεφτά στη μέση.

Είμαι αισιόδοξος πως ο Μέσι θα το πάρει και φέτος, αλλά θα δούμε. Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις με τον Μαραντόνα επειδή είναι άλλη εποχή ο ένας, άλλη ο άλλος. Ο Μέσι έχει μεγαλύτερη διάρκεια και δεν υπάρχει καν ο Ρονάλντο.. Για μένα Ρονάλντο είναι μόνο το Φαινόμενο και Μάγος της μπάλας ο Ροναλντίνιο επειδή μάς έμαθε πώς παίζεται το τόπι. Ο πιο ταλαντούχος παίκτης που πέρασε ποτέ».

Τον κύριο Λευτέρη τον βρίσκουμε στο κέντρο της Αθήνας στον σταθμό του μετρό στην Πανόρμου. Είναι 13 χρόνια στη «σχεδία» από τους πιο παλιούς πωλητές της.

Τι είναι το περιοδικό δρόμου «Σχεδία»

Αν κάποιος ανοίξει μια «σχεδία» πρώτα από όλα θα διαπιστώσει πως πρόκειται για ένα περιοδικό με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη. Στην ουσία, όμως, είναι πολλά περισσότερα. Είναι ένα ολόκληρο κοινωνικό πρότζεκτ που εδώ και 13 χρόνια δίνει διέξοδο σε συνανθρώπους μας που βιώνουν είτε τον κοινωνικό αποκλεισμό, είτε την αστεγία και τη φτώχεια.

Οι πωλητές με τα χαρακτηριστικά κόκκινα γιλέκα, τους οποίους τους συναντάμε σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προσφέρουν σε όλους τους περαστικούς ένα ποιοτικό έντυπο, εξασφαλίζοντας με αυτήν την εργασία ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.

Είναι πολύ σημαντικό το να στηρίζουμε τη «σχεδία», καθώς κάθε δική μας αγορά έχει άμεσο και χειροπιαστό αντίκτυπο στους πωλητές της. Αυτό γιατί πάνω από το μισό της αξίας του περιοδικού πηγαίνει απευθείας στον άνθρωπο που μας το προσφέρει.

Αγοράζοντας το περιοδικό, δεν στηρίζουμε μόνο τον εκάστοτε διανομέα, αλλά και τις ευρύτερες δράσεις του οργανισμού, όπως το κοινωνικό καφέ «σχεδία home» και το πρόγραμμα upcycling «σχεδία αρτ».

Την επόμενη φορά που θα βγείτε από το μετρό, ψάξτε για τον άνθρωπο με το κόκκινο γιλέκο.

Ευχαριστούμε πολύ τον εκδότη του περιοδικού, Χρήστο Αλεφάντη και τη συντάκτρια, Ανδρομάχη Αρβανίτη.