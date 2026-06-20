Ο Ματέους Κούνια στο 23ο λεπτό έκανε το 1-0 για τη Βραζιλία κόντρα στην Αϊτή.

Μπροστά η Βραζιλία με τον Κούνια! Ο φορ της Σελεσάο έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αντσελότι στο 23', εις βάρος της Αϊτής.

Μετά το σουτ του Βινίσιους, ο Πλασίντ απέκρουσε και ο Κούνια στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση.