Βραζιλία - Αϊτή: Το γκολ του Κούνια που έδωσε το προβάδισμα στη Σελεσάο (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ματέους Κούνια στο 23ο λεπτό έκανε το 1-0 για τη Βραζιλία κόντρα στην Αϊτή.
Μπροστά η Βραζιλία με τον Κούνια! Ο φορ της Σελεσάο έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αντσελότι στο 23', εις βάρος της Αϊτής.
Μετά το σουτ του Βινίσιους, ο Πλασίντ απέκρουσε και ο Κούνια στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.