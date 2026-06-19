ΗΠΑ - Αυστραλία: Το 2-0 η ομάδα του Ποτσετίνο μέσω VAR (vid)
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Οι ΗΠΑ έφτασαν στο 2-0 στο 43΄κόντρα στην Αυστραλία μετά από φάση διαρκείας, με το VAR να παρεμβαίνει και να κατοχυρώνει το γκολ.
Ασφαλές προβάδισμα πριν από το ημίχρονο απέκτησαν οι ΗΠΑ στο ματς με την Αυστραλία. Στο 43΄συγκεκριμένα κι έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Φρίμαν που πρόλαβε την έξοδο του Μπιτς και άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Ένα γκολ που ακυρώθηκε αρχικά οφσάιντ, αλλά τελικά κατοχυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.
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