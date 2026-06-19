Χωρίς τον Νεϊμάρ θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6, 03:30) την Αϊτή η Βραζιλία, στο παιχνίδι των δυο για τη δεύτερη αγωνιστική.

Η Βραζιλία είναι έτοιμη να μπει στη μάχη της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ, καθώς αντιμετωπίζει την Αϊτή τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6, 03:30). Μετά το 1-1 της πρεμιέρας με το Μαρόκο, η Σελεσάο θα ψάξει το πρώτο της τρίποντο σε αυτό το θεσμό, θέλοντας να βάλει γερές βάσεις για πρόκριση στα νοκ-αουτ.

Θα το κάνει όμως και πάλι δίχως τον Νεϊμάρ! Παρότι ο 34χρονος σταρ έχει ξεκινήσει να προπονείται κανονικά με μπάλα, ο Κάρλο Αντσελότι και οι συνεργάτες του δεν θέλουν να πάρουν κάποιο ρίσκο πιέζοντας καταστάσεις, με αποτέλεσμα να τον έχουν θέσει εκτός αποστολής!

Έτσι, ο Νέι δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή για τη Φιλαδέλφεια, μένοντας στο Νιου Τζέρσει για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Ωστόσο, αναμένεται να μπει σε φουλ πρόγραμμα από την Κυριακή (21/6), ούτως ώστε να είναι διαθέσιμος για την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Σκωτία (25/6, 01:00). Θυμίζουμε πως ο Νεϊμάρ έχει να αγωνιστεί με το εθνόσημο από τον Οκτώβριο του 2023, όταν και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.