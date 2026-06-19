Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (19/6) αθλητικών γεγονότων.

Παρασκευή σήμερα (19/6) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων παραμένει πλούσιο.

Εν αρχή οι Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta) σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των ομάδων και σχολιάζουν τα του Μουντιάλ. Στις 22:00 (ΕΡΤ2) ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους, έχοντας αμφότερες από τρεις πόντους. Την ίδια ώρα στο YouTube του Gazzetta η παρέα του Gazz Floor by Novibet αναλύει και σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις.

Στη 01:00 ((ΕΡΤ2) μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη, ενώ στις 03:30 (ΕΡΤ1) η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αϊτή.

Τέλος, στις 06:00 (ΕΡΤ2), Τουρκία και Παραγουάη αναζητούν και αυτές με τη σειρά τους το πρώτο τρίποντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.