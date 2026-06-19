Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το ΗΠΑ - Αυστραλία
Παρασκευή σήμερα (19/6) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων παραμένει πλούσιο.
Εν αρχή οι Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta) σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των ομάδων και σχολιάζουν τα του Μουντιάλ. Στις 22:00 (ΕΡΤ2) ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους, έχοντας αμφότερες από τρεις πόντους. Την ίδια ώρα στο YouTube του Gazzetta η παρέα του Gazz Floor by Novibet αναλύει και σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις.
Στη 01:00 ((ΕΡΤ2) μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη, ενώ στις 03:30 (ΕΡΤ1) η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αϊτή.
Τέλος, στις 06:00 (ΕΡΤ2), Τουρκία και Παραγουάη αναζητούν και αυτές με τη σειρά τους το πρώτο τρίποντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- ΗΠΑ - Αυστραλία (22:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Gazz Floor by Novibet (22:00, YouTube Gazzetta)
- Σκωτία - Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Βραζιλία - Αϊτή (03:30, ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta)
- Τουρκία - Παραγουάη (06:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.