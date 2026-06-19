Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου

Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου
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Το Μεξικό επιβλήθηκε 1-0 της Νότιας Κορέας και προκρίθηκε στους «32». Τσεχία και Νότια Αφρική αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και ελπίζουν. Δείτε τη βαθμολογία και το πρόγραμμα του Α' ομίλου.

Η δεύτερη αγωνιστική του Α' ομίλου ολοκληρώθηκε με μια νίκη-πρόκριση και μια ισοπαλία! Το Μεξικό κέρδισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και τσέκαρε το εισιτήριο για τους «32». Τσεχία και Νότια Αφρική μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) και στο τελευταίο ματς του ομίλου θα παίξουν τα... ρέστα τους για την πρόκριση στα νοκ-άουτ απέναντι σε Μεξικό και Νότια Κορέα, αντίστοιχα.

Η βαθμολογία:

1. Μεξικό 6 (3-0)

2. Νότια Κορέα 3 (2-2)

 

3. Τσεχία 1 (2-3)

4. Νότια Αφρική 1 (1-3)

Η τελευταία αγωνιστική:

04:00 Νότια ΑφρικήΝότια Κορέα (ΕΡΤ1, 25/06 )

04:00 Τσεχία Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ, 25/06)

@Photo credits: Associated Press

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