Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου
Η δεύτερη αγωνιστική του Α' ομίλου ολοκληρώθηκε με μια νίκη-πρόκριση και μια ισοπαλία! Το Μεξικό κέρδισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και τσέκαρε το εισιτήριο για τους «32». Τσεχία και Νότια Αφρική μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) και στο τελευταίο ματς του ομίλου θα παίξουν τα... ρέστα τους για την πρόκριση στα νοκ-άουτ απέναντι σε Μεξικό και Νότια Κορέα, αντίστοιχα.
Η βαθμολογία:
1. Μεξικό 6 (3-0)
2. Νότια Κορέα 3 (2-2)
3. Τσεχία 1 (2-3)
4. Νότια Αφρική 1 (1-3)
Η τελευταία αγωνιστική:
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1, 25/06 )
04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ, 25/06)
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