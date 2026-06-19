Ένα ολέθριο σφάλμα του Κιμ έδωσε στο Μεξικό τη νίκη (1-0) ενάντια στη Νότια Κορέα και μαζί την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που κλείνει θέση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επιβλήθηκε 1-0 της Νότιας Κορέας στη Γουαδαλαχάρα και σφράγισε την πρώτη θέση του 1ου ομίλου. Βασικός σε όλο το ματς για την Τρι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, στο 71' μπήκε ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ.

Λίγα πράγματα στο πρώτο μέρος, με το σουτ του Γκουτιέρες στο έκτο λεπτό να μην ανησυχεί τον Κιμ και τον Άλβαρες να διώχνει προ της γραμμής μετά τη λόμπα του Σον στο 16' - σε μία φάση με σοβαρή υποψία για οφσάιντ. Στο δε 20', ο Κινιόνες έπιασε την κεφαλιά αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Νοτιοκορεάτη τερματοφύλακα, με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα.

Οι Μεξικανοί εντούτοις μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μετά το άστοχο διαγώνιο σουτ του Γκαγιάρδο (49'), έφτασαν στο γκολ στο 50', όταν ο Κιμ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έδωσε την ευκαιρία στον Ρόμο να ανοίξει το σκορ! Ο Ασιάτης τερματοφύλακας σταμάτησε το διαγώνιο σουτ του Χιμένες στο 75' και έπραξε αναλόγως στην προσπάθεια του Βάργκας στο 85', με τον Ρανγκέλ να κρατά το μηδέν με τεράστια διπλή επέμβαση στον Τσο δύο λεπτά αργότερα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μεξικό: Ρανγκέλ - Σάντσες, Άλβαρες, Βάσκες, Γκαγιάρδο - Γκουτιέρες (71' Πινέδα), Λίρα, Ρόμο (71' Βάργκας) - Αλβαράδο (80' Ρέγες), Ρ. Χιμένες (80' Σ. Χιμένες), Κινιόνες (84' Χουέρτα).

Νότια Κορέα: Κιμ - Λι, Μιν-Γιάε, Γκι-Χεόν - Σεόλ (71' Γιανγκ), Χουάνγκ, Πάικ (77' Τσο), Μουν-Χουάν (71' Έομ) - Κανγκ-Ιν Λι, Γιάε-Σουνγκ (57' Χι-Τσαν) - Σον (57' Χιέον-Γκιου)