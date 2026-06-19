Δείτε γκολ και φάσεις από το εντυπωσιακό 6-0 του Καναδά ενάντια στο Κατάρ.

Σε ένα ματς που στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ, ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ χάρη σε χατ τρικ του Ντέιβιντ και είναι με το ενάμισι πόδι στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.