Καναδάς - Κατάρ 6-0: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το εντυπωσιακό 6-0 του Καναδά ενάντια στο Κατάρ.
Σε ένα ματς που στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ, ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ χάρη σε χατ τρικ του Ντέιβιντ και είναι με το ενάμισι πόδι στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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