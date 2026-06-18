Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 1-3: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-1 της Κολομβίας ενάντια στο Ουζμπεκιστάν.
Το Ουζμπεκιστάν ήταν μαχητικό αλλά αυτό δεν ήτα αρκετό, με την Κολομβία να επικρατεί 3-1 με γκολ των Μουνιός, Ντίας και Καμπάς και να μπαίνει με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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