Αγγλία - Κροατία: Το 4-2 με τον Ράσφορντ (vid)
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Ο Μάρκους Ράσφορντ με ωραία ατομική ενέργεια και υποδειγματικό πλασέ έκανε το 4-2 για την Αγγλία.
Ο Ράσφορντ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Αγγλία! Ο Άγγλος διεθνής έκανε το 4-2 απέναντι στην Κροατία στο 85ο λεπτό.
Μετά την ασίστ του Σάκα, πήρε την μπάλα στην περιοχή και με άψογη ατομική ενέργεια νίκησε τον Λιβάκοβιτς.
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