Ο Μάρκους Ράσφορντ με ωραία ατομική ενέργεια και υποδειγματικό πλασέ έκανε το 4-2 για την Αγγλία.

Ο Ράσφορντ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Αγγλία! Ο Άγγλος διεθνής έκανε το 4-2 απέναντι στην Κροατία στο 85ο λεπτό.

Μετά την ασίστ του Σάκα, πήρε την μπάλα στην περιοχή και με άψογη ατομική ενέργεια νίκησε τον Λιβάκοβιτς.