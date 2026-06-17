Μουντιάλ 2026: Η ανάλυση της ημέρας με πρεμιέρα σε 11ο-12ο όμιλο

Η 1η αγωνιστική των ομίλων της φτάνει στο τέλος της και στην ανάλυση της ημέρας εξετάζουμε τις καλύτερες επιλογές για την πρώτη σέντρα σε 11ο και 12ο όμιλο.

Ημέρα 7η στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και η ανάλυση συνεχίζεται παρέα με το Πάμε Στοίχημα, ξεχωρίζοντας τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στο ξεκίνημα του φετινού Μουντιάλ.

Απόψε, είναι η ώρα για την πρεμιέρα στον 11ο και τον 12ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ένα μεγάλο ντέρμπι.

Πορτογαλία - Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό: Με φόρα και… γκολ οι Ίβηρες

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φιγουράρει στο 6ο του σερί Παγκόσμιο Κύπελλο, ως μέλος της πιθανότατα πιο γεμάτης και ταλαντούχας εθνικής Πορτογαλίας που έχει εμφανιστεί στη διοργάνωση. Κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 1974, οι Ίβηρες θέλουν να στείλουν μήνυμα… κατάκτησης θα κυνηγήσουν το γκολ, σε ένα ανοιχτό ματς που μας οδηγεί στην επιλογή της νίκης της Πορτογαλίας και του Over 3,5 γκολ στον αγώνα.

Αγγλία - Κροατία: Deja Vu του 2018 με εκατέρωθεν γκολ

Οκτώ χρόνια μετά τον ημιτελικό στα γήπεδα της Ρωσίας, Αγγλία και Κροατία συναντιούνται ξανά, σε μια αναμέτρηση που πιθανότατα θα κρίνει την πρωτιά στον 12ο όμιλο. Τα Τρία Λιοντάρια διψούν για εκδίκηση και με αιχμή του δόρατος τον Χάρι Κέιν θα κυνηγήσουν το τρίποντο, η συγκεκριμένη φουρνιά των Κροατών με ηγέτη τον Λούκα Μόντριτς έχουν αποδεδειγμένα το know how για να αντισταθούν και το goal/goal είναι μία επιλογή που αξίζει.

Γκάνα - Παναμάς: Εμπιστοσύνη στο φαβορί και την… επίθεση

Η αρχή θα είναι πιθανότατα το ήμισυ του παντός για την Γκάνα στο φετινό Μουντιάλ, με το εμπόδιο του Παναμά να κρίνεται βατό για το τρίποντο στην πρεμιέρα. Οι Καναλέρος, ωστόσο, δεν έχουν τίποτα να χάσουν και με βάση την επίδοση των αουτσάιντερ ως τώρα, δεν αποκλείεται να βρουν το γκολ και να μείνουν για ώρα «μέσα στο ματς». Πιστεύουμε την παρέα του Σεμένιο αλλά και το γκολ του Παναμά (νίκη Γκάνας και goal/goal).

Ουζμπεκιστάν - Κολομβία: Η ώρα του Λουίς Ντίας

Ο Φάμπιο Καναβάρο επιστρέφει σε Μουντιάλ 20 χρόνια αφότου σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του Βερολίνου, αυτή τη φορά στον πάγκο του πρωτοεμφανιζόμενου Ουζμπεκιστάν. Το έργο εξαρχής δύσκολο, αφού η Κολομβία με τον αναγεννημένο στην Μπάγερν Μονάχου, Λουίς Ντίας, προβάλλει το απόλυτο φαβορί για να κάνει σεφτέ στις νίκες. Και ο εξτρέμ των Βαυαρών φαντάζει ιδανική επιλογή για anytime σκόρερ στο ματς.



