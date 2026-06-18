Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (18/6) αθλητικών γεγονότων.

Πέμπτη σήμερα (18/6) και η δράση του Μουντιάλ συνεχίζεται ακάθεκτη, αφού στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων υπάρχουν τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Βέβαια, το μενού ξεκινάει από τις 12:00, όπου η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σας μεταφέρει όλα τα «καυτά» μεταγραφικά νέα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, αλλά και των ομάδων της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ και Άρη που μπαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο.

Στις 14:00 η ενημέρωση συνεχίζεται, αφού οι Galacticos by Interwetten σας φέρνουν στο... πιάτο το ρεπορτάζ των ομάδων της Stoiximan Superleague, ενώ σχολιάζουν και τις ευρωπαϊκές κληρώσεις.

Η -αγωνιστική- δράση αρχίζει στις 19:00 (ΕΡΤ2), όπου η Τσεχία αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) η Ελβετία παίζει με τη Βοσνία, αμφότερα παιχνίδια για τη 2η αγωνιστική σε 1ο και 2ο όμιλο.

Μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στη 01:00 (ΕΡΤ2) ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ, ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 04:00 (ΕΡΤ1) με την αναμέτρηση Μεξικό - Νότια Κορέα.