Δείτε τα highlights από ακόμη μια ημέρα του φετινού Μουντιάλ, όπου έλαμψαν οι Λιονέλ Μέσι, Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ.

Ακόμη μια ημέρα με αρκετό θέαμα και γκολ στο φετινό Μουντιάλ!

Η Γαλλία ξεκίνησε ιδανικά στον θεσμό, αφού επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης, με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει δυο φορές (66', 90+6') και να φτάνει τα 14 γκολ συνολικά στον θεσμό. Στον πίνακα των σκόρερ και οι Μπαρκολά (82') και Μπαγέ (90+5').

Σειρά πήρε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που στο ντεμπούτο του στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση πέτυχε «ντοπιέτα», οδηγώντας τη Νορβηγία στο 1-4 επί του Ιράκ. Ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε στο 29' και το 43', ενώ για τους Βίκινγκς γκολ πέτυχε και ο Έστιγκαρντ (76'), με το 4ο τέρμα να είναι αυτογκόλ. Για τους Ιρακινούς δίχτυα βρήκε ο Χουσείν (39').

Από το show δεν θα μπορούσε να λείπει ο Λιονέλ Μέσι. Ο Pulga το πήρε προσωπικά κόντρα στην Αλγερία, πέτυχε το πρώτο του χατ-τρικ σε Μουντιάλ (17', 60', 76') και οδήγησε την Αργεντινή σε μια άνετη πρεμιέρα με 3-0.

Τέλος, η Αυστρία κατόρθωσε μετά δυσκολίας να κερδίσει με 3-1 την Ιορδανία. Οι τυπικά γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Σμιντ (20'), πριν ισοφαρίσει ο Ολβάν (50'). Στο 76' ο Αλ Αράμπ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε με πέναλτι ο Αρναούτοβιτς στο 90+11'.