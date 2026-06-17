Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 16 γκολ του Μίροσλαβ Κλόζε σε τελική φάση Μουντιάλ, όπως... ήλπιζε ο Γερμανός!

Μπορεί να μην υπήρξε ποτέ πρώτο όνομα, εντούτοις ο Μίροσλαβ Κλόζε έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Μουντιάλ, καθώς με τα 16 τέρματα που σημείωσε μεταξύ 2002 και 2014, κάθεται έκτοτε στην κορυφή των σκόρερ του θεσμού. Μόνο που εκεί, έχει εδώ και λίγη ώρα εκλεκτή παρέα...

Λίγες ώρες μετά τα δύο τέρματα που σημείωσε ο Κιλιάν Μπαπέ, ανεβαίνοντας έτσι τρίτος στη λίστα με 14 τέρματα, ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να... ξεμπερδεύει και με χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία έπιασε τον Γερμανό στην πρώτη θέση! Μία εξέλιξη την οποία ο ίδιος περίμενε και σε έναν βαθμό... αποζητούσε!

Βλέπετε, ο πρωταθλητής κόσμου με τα Πάντσερ το 2014 (απέναντι στην Αργεντινή του Pulga) δήλωσε πρόσφατα πως «και ο Μέσι, και ο Μπαπέ, θα φτάσουν μακριά και αυτό είναι ΟΚ. Το ρεκόρ θα έσπαγε κάποτε. Αν συμβεί, θα ήθελα να το κάνει ο Μέσι, πάντα ήμουν τεράστιος θαυμαστής του, είναι μια ιδιοφυΐα».

Κατά μία έννοια λοιπόν, ο Κλόζε βλέπει το ρεκόρ του να ετοιμάζεται να σπάσει αλλά από τον άνθρωπο ο οποίος ήλπιζε ο ίδιος ότι θα σπάσει. Βέβαια ο Μπαπέ έρχεται απειλητικά από πίσω και όντας αρκετά νεότερος, είναι αυτός που πιθανότατα θα γίνει κάποτε εκείνος ο αρχισκόρερ του θεσμού. Για την ώρα όμως, τα φώτα πέφτουν στον Μέσι...