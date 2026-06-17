Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το σκορ για τη Νορβηγία ενάντια στο Ιράκ με γκολ στο 29ο λεπτό.

Λιγότερο από μισή ώρα χρειάστηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ για να σημειώσει το πρώτο του τέρμα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έκανε το 1-0 για τη Νορβηγία ενάντια στο Ιράκ με ωραία προβολή μετά από μπαλιά του Βόλφε στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης.