Ιράκ - Νορβηγία: Το πρώτο γκολ του Χάαλαντ σε Παγκόσμιο Κύπελλο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το σκορ για τη Νορβηγία ενάντια στο Ιράκ με γκολ στο 29ο λεπτό.
Λιγότερο από μισή ώρα χρειάστηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ για να σημειώσει το πρώτο του τέρμα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έκανε το 1-0 για τη Νορβηγία ενάντια στο Ιράκ με ωραία προβολή μετά από μπαλιά του Βόλφε στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.