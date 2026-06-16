Προβάδισμα για τη Γαλλία στο 66΄κόντρα στη Σενεγάλη, με τον Μπαπέ να εκτελεί άψογα έπειτα από φανταστική μπαλιά του Ολίσε και να ξεπερνάει σε γκολ τον Πελέ!

Μια στιγμή χρειάστηκε η Γαλλία για να κρύψει τη μπάλα και να την εμφανίσει στα δίχτυα της Σενεγάλης. Οι Μπλε άλλωστε μπορεί να μην είχαν ρυθμό στο ματς, είχαν όμως την ποιότητα των Ολίσε και Μπαπέ για να ανοίξουν το σκορ.

Στο 66΄συγκεκριμένα ο εξτρέμ της Μπάγερν έβγαλε φανταστική κάθετη στην πλάτη της άμυνας για τον επιθετικό της Ρεάλ, ο οποίος εκτέλεσε άψογα από κοντά για το 1-0.

Ένα γκολ ιστορικής μάλιστα σημασίας, καθώς ο Μπαπέ έφτασε τα 13 γκολ σε Μουντιάλ κι άφησε πίσω τον θρυλικό Πελέ που είχε μείνει στα 12. Πλέον χρειάζεται μόλις τέσσερα για να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.

Μέχρι τότε πάντως ο φορ της Ρεάλ μπορεί να κομπάζει με περηφάνια πως είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Γαλλίας ισοφαρίζοντας τα 57 γκολ του Ζιρού, αλλά και ο πρώτος σκόρερ των Μπλε σε Παγκόσμια Κύπελλα με 13 τέρματα, όσο μέτρησε και ο Φοντέν.