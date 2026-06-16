Ο Ελληνοαυστραλός, Τζορτζ Λακριντής, με καταγωγή από τη Μεσσηνία είναι παρών στο Μουντιάλ με παράσημο να διαιτητεύει αγώνες του κορυφαίου τουρνουά!

Μπορεί η Ελλάδα να μην κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει εξαλειφθεί κάθε ίχνος ελληνισμού από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Κι αυτή τη φορά δεν αναφερόμαστε σε κάποιον ποδοσφαιριστή, αλλά σε διαιτητή!

Ο λόγος για τον Ελληνοαυστραλό, Τζορτζ Λακριντή, με ρίζες από την Πελοπόννησο! Γεννηθείς στις 27 Αυγούστου του 1985, ο προσεχώς 41χρονος Λακριντής κατάγεται από τη Μεσσηνία, όμως έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία.

Congratulations to Referee Shaun Evans and Assistant Referee George Lakrindis on their appointments to the AFC Champions League Elite Semi-final between FC Machida Zelvia and Shabab Al Ahli in the early hours of tomorrow morning (AEST) in Jeddah. 👏 pic.twitter.com/CzabsyKj2V — Football Australia (@FootballAUS) April 21, 2026

Το όνομά του βρέθηκε ανάμεσα στην πεντάδα των διαιτητών που διεύθυναν την αναμέτρηση ανάμεσα σε Γαλλία και Σενεγάλη για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, με τον ίδιο σε ρόλο βοηθού. Πρόκειται για διαιτητή της FIFA από το 2016, ενώ το 2021 έκανε το πρώτο μεγάλο άλμα στην καριέρα του με παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου ορίστηκε στον τελικό ανάμεσα σε Βραζιλία και Ισπανία.

Από τότε που εντάχθηκε στον πίνακα διαιτητών του πρωταθλήματος Αυστραλίας πίσω στη σεζόν 2011/2012 έχει οριστεί σε πάνω από 200 αγώνες, ενώ τακτικά έχει βρεθεί σε αγώνες της FIFA και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.