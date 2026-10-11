Πήρε ανάσα η Μαρσέιγ πριν τον Ολυμπιακό!

Η Μαρσέιγ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών, επικράτησε 2-0 εκτός της Τρουά και πήρε βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.

Τέλος στις ήττες και ανάσα για τη Μαρσέιγ! Οι Μασσαλοί έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες επικράτησαν 2-0 εκτός έδρας της Τρουά, βγήκαν εκτός επικίνδυνης ζώνης και πήραν ψυχολογική τόνωση λίγες ημέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Europa League. Η δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα είχε άγχος και... τύχη, με τους γηπεδούχους να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες στο τέλος.

Παρότι η νίκη αποτελούσε επιτακτική ανάγκη και για τις δύο πλευρές, στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε περισσότερο ο... φόβος της ήττας παρά η διάθεση για επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο ρυθμός ήταν υποτονικός, οι φάσεις ελάχιστες και η νευρικότητα εμφανής.

Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου μέρους καταγράφηκε μόλις στο 6ο λεπτό, όταν η παράξενη κεφαλιά του Αντριέν Μονφρέ κατέληξε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού. Στον αντίποδα, οι Μασσαλοί παρέμειναν σχεδόν ακίνδυνοι, με ένα σουτ του Αμπντελί στο 37' να αποτελεί τη μοναδική τους αξιόλογη επιθετική προσπάθεια πριν από την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη, η Μαρσέιγ ανέβασε την έντασή της και χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 50', ο Έμερσον πραγματοποίησε τη σέντρα και ο Αρίτ, με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0.

Η Μαρσέιγ δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, ωστόσο διατήρησε το προβάδισμά της, έχοντας ως ξεκάθαρη προτεραιότητα την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Το φινάλε, πάντως, επεφύλασσε έντονες συγκινήσεις. Στο 90+1', ο Ριπάρ βρέθηκε μια ανάσα από την ισοφάριση, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Τρουά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη μεγάλη ευκαιρία της και η Μαρσέιγ έφτασε τελικά σε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Φαρίς Μουμπανιά κέρδισε πέναλτι και ο Ιμάντ Αμπντελί ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας στο 90+8' το τελικό 2-0.