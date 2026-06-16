Η UEFA και η γαλλική LFP ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να ακολουθήσουν την πρακτική της FIFA με τις συστηματικές «cooling breaks» στο Παγκόσμιο Κύπελλο...

Η UEFA, αλλά και η γαλλική επαγγελματική λίγκα (LFP) δεν προτίθενται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της FIFA σχετικά με τις συστηματικές διακοπές των αγώνων για «διαλείμματα δροσιάς», οι οποίες εφαρμόζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπό το πρόσχημα των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά σύμφωνα με επικριτές εξυπηρετούν και εμπορικές σκοπιμότητες.

Στη διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, οι αγώνες διακόπτονται σε κάθε ημίχρονο για περίπου τρία λεπτά, ώστε οι ποδοσφαιριστές να ενυδατώνονται. Η πρακτική εφαρμόζεται καθολικά, ακόμη και σε αναμετρήσεις όπου οι συνθήκες δεν κρίνονται ακραίες, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις για την πραγματική της σκοπιμότητα. Παράλληλα, οι διακοπές αυτές προσφέρουν επιπλέον χρόνο στα κανάλια, οι οποίοι έχουν καταβάλει ποσά-ρεκόρ για τα δικαιώματα μετάδοσης, να εντάξουν πρόσθετα διαφημιστικά διαλείμματα.

Μουντιάλ 2026: Ο Φαν Ντάικ «έκραξε» τα cooling breaks

Η δυνατότητα των «cooling breaks» προβλέπεται από το 2014 από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB), ωστόσο η καθολική και συστηματική εφαρμογή τους στο Μουντιάλ έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εκτιμάται ότι συνδέεται και με την εμπορική αξιοποίηση του τηλεοπτικού χρόνου.

Αντιθέτως, η UEFA ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζει επέκταση της συγκεκριμένης πρακτικής στις διοργανώσεις της. Όπως επισημαίνεται, οι διακοπές για ενυδάτωση εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις ακραίας ζέστης και έπειτα από απόφαση του διαιτητή και του παρατηρητή αγώνα, βάσει συγκεκριμένων θερμικών δεικτών που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η γαλλική LFP, η οποία απορρίπτει κάθε σκέψη γενικευμένης εφαρμογής. Σύμφωνα με πηγές της λίγκας, η χρήση τέτοιων διακοπών δικαιολογείται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες και όχι από οικονομικά ή τηλεοπτικά κριτήρια, ενώ τονίζεται ότι το κλίμα στη Γαλλία δεν επιβάλλει αντίστοιχες παρεμβάσεις.