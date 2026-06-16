Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Αγγλία, καθώς ο Τίνο Λιβραμέντο τραυματίστηκε και θα χάσει τη συνέχεια του Μουντιάλ.

«Πονοκέφαλος» για τον Τόμας Τούχελ λίγο πριν την πρεμιέρα της Αγγλίας κόντρα στη Κροατία (17/10, 23:00) στο Μουντιάλ 2026, καθώς ο Γερμανός τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τίνο Λιβραμέντο, αφού τραυματίστηκε στη γάμπα και θα χάσει το τουρνουά.

Αναλυτικότερα ο 24χρονος αμυντικός της Νιούκαστλ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Κυριακής (14/6). Μέχρι στιγμής η FA δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης έως και τέσσερις εβδομάδες.Συνεπώς χάνει ολόκληρη τη διοργάνωση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η απουσία του από το Μουντιάλ, ο Τρέβο Τσαλόμπα της Τσέλσι αναμένεται να πάρει τη θέση του στην αποστολή της Αγγλίας. Ωστόσο, ο 26χρονος αμυντικός δεν θα ενσωματωθεί στην ομάδα πριν από την αναμέτρηση των Τριών Λιονταριών με την Κροατία.

Να θυμίσουμε πως ο Λιβραμέντο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Αγγλία τον Νοέμβριο του 2024, επί ημερών Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, και από τότε έχει καταγράψει έξι συμμετοχές με το εθνόσημο. Υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ αγωνίστηκε πέντε φορές, με δύο παρουσίες στο βασικό σχήμα. Στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Νέα Ζηλανδία πέρασε ως αλλαγή στο 46', ενώ έμεινε στον πάγκο στο παιχνίδι με την Κόστα Ρίκα.