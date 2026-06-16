Μαγκουάιρ: «Έμαθα ότι δεν είμαι στο Μουντιάλ μέσω Face Time, ήταν αμήχανο»

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Κροατία ο Χάρι Μαγκουάιρ μίλησε για το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έσβησε μέσω Face Time.

Μετά από πολλές εκπλήξεις που μας επιφύλασσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα βλέμματα είναι στραμμένα σε ένα από τα μεγαλύτερα ματς για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, αυτό της Αγγλίας με την Κροατία σε ένα ματς deja vu του Μουντιάλ του 2018 (2-1). Τα τρία Λιοντάρια θέλουν να πάρουν εκδίκηση με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι, με τον Γερμανό τεχνικό να έχει κάνει τις πιο αμφιλεγόμενές επιλογές για το τουρνουά της Βόρειας Αμερικής.

Μια βασική απουσία που σήκωσε αρκετή συζήτηση είναι αυτή του Χάρι Μαγκουάιρ, με τον σταρ των Red Devils να αποκαλύπτει στο podcast του Γκάρι Λίνεκερ πως έμαθε για την απόφαση του Τούχελ να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή.

Χαρακτηριστικά ο 33χρονος Άγγλος ανέφερε: «Ήταν μια αρκετά αμήχανη κλήση. Έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε ‘μπορώ να σας μιλήσω περίπου στις 4 μ.μ.’ Είναι ένας αρκετά ιδιαίτερος τρόπος να το κάνεις και πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο γιατί μπορεί να δει τις αντιδράσεις όλων. Είπα αμέσως ότι ήμουν πραγματικά απογοητευμένος. Πίστευα ότι έκανα αρκετά για να είμαι στην ομάδα και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω και να έχω ένα ρόλο να παίξω, εντός και εκτός γηπέδου. Είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει δικαιολογία, αλλά είχε επιλέξει τα τέσσερα παιδιά που τον βοήθησαν στα τελευταία παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να το δεχτώ. Πίστευα ότι θα ήμουν στην ομάδα αφού επιλέχθηκα στην προετοιμασία του Μαρτίου υπό τις οδηγίες του για πρώτη φορά. Τα πήγα πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια και μετά επέστρεψα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τελείωσα τη σεζόν πολύ δυνατά».

Είναι δεδομένο ότι στα 33 σου οι πιθανότητες να ξανά βρεθείς στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά δεν είναι υπέρ σου. Ωστόσο για εκείνον δεν έχει τελειώσει τίποτα και δεν σκέφτεται να βάλει τέλος στην πορεία του με την εθνική Αγγλίας: «Δεν πιστεύω ότι θα αποσυρθώ από την εθνική ομάδα. Αισθάνομαι ότι έχω ακόμη πράγματα να προσφέρω. Κάποια στιγμή ίσως έρθει η μέρα που δεν θα αξίζω μια θέση στην ομάδα, όμως δεν θεωρώ ότι θα αποσυρθώ οικειοθελώς. Ακόμη και αν είχα μόνο μία συμμετοχή μπροστά μου, θα άξιζε τον κόπο».

Να θυμίσουμε πως ο έμπειρος στόπερ κατέγραψε την 66η συμμετοχή του με τα Τρία Λιοντάρια στο φιλικό με την Ιαπωνία τον περασμένο Μάρτιο, όπου και γνώρισαν την ήττα(1-0).

