Η Ισπανία δεν κατάφερε να κερδίσει το Πράσινο Ακρωτήριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους Αφρικανούς να καταγράφουν ένα αδιανόητο στατιστικό.

Η Ισπανία δεν τα κατάφερε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μένοντας στη λευκή ισοπαλία (0-0), σε έναν αγώνα στον οποίο υπήρξαν κάποια ιστορικά στατιστικά.

Αναλυτικότερα, το Πράσινο Ακρωτήριο, το οποίο έκανε χθες (15/05) το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ υπέπεσε σε μόλις ένα φάουλ σε ολόκληρο τον αγώνα! Μάλιστα, σύμφωνα με την Opta αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνεται αυτό το στατιστικό σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966.

Θυμίζουμε πως το μοναδικό φάουλ της αφρικανικής χώρας, προήλθε από τον αριστερό μπακ της Μπενφίκα, Σίντνι Καμπράλ, στον Μάρκος Γιορέντε στο 16ο λεπτό του παιχνιδιού, που του «χάρισε» και την κίτρινη κάρτα.

Το στατιστικό αυτό είναι ακόμη πιο αδιανόητο, αν αναλογιστεί κανείς πως η κατοχή της Φούρια Ρόχα ήταν στο 74% και του Πράσινου Ακρωτήριου στο 26%, κάτι που σημαίνει ότι θα περιμέναμε πολλά περισσότερα φάουλ, εφόσον η νησιωτική χώρα δεν είχε την μπάλα στα ποδιά της.