Μουντιάλ 2026: Το γιόρτασαν με τη ψυχή τους οι οπαδοί του Πράσινου Ακρωτηρίου (vid)
Γράφτηκε ιστορία! Το Πράσινο Ακρωτήριο, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα του Ατλαντικού Ωκεανού, που βρίσκεται δυτικά της Σενεγάλης όχι απλά κοίταξε στα μάτια την Ισπανία αλλά πήρε και τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0).
Οι Αφρικανοί πήραν ένα τεράστιο αποτέλεσμα στην παρθενική τους παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι σε ένα ποδοσφαιρικό μεγαθήριο και μετά το... ξεφάντωμα των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, ακολούθησε το ξέφρενο... πάρτι των οπαδών.
Wow! If this is how excited Cape Verde fans get for a tied game at the World Cup, can you imagine what they will do if they actually win a game 😂 pic.twitter.com/tLazpFOgke— Vince Langman (@LangmanVince) June 15, 2026
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