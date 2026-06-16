Το Πράσινο Ακρωτήριο πήρε μια τεράστια ισοπαλία απέναντι στην Ισπανία (0-0) στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας του και οι οπαδοί του το γιόρτασαν έξαλλα.

Γράφτηκε ιστορία! Το Πράσινο Ακρωτήριο, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα του Ατλαντικού Ωκεανού, που βρίσκεται δυτικά της Σενεγάλης όχι απλά κοίταξε στα μάτια την Ισπανία αλλά πήρε και τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0).

Οι Αφρικανοί πήραν ένα τεράστιο αποτέλεσμα στην παρθενική τους παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι σε ένα ποδοσφαιρικό μεγαθήριο και μετά το... ξεφάντωμα των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, ακολούθησε το ξέφρενο... πάρτι των οπαδών.