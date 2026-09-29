Βοζίνια: «Αν μπορούσα να επιλέξω, θα επέλεγα τη ζωή που είχα πριν»

Ο τερματοφύλακας-αποκάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου βιώνει πλέον τις συνέπειες της έντονης προβολής, μετά την αιφνίδια εκτόξευσή του το περασμένο καλοκαίρι.

Η αναγνωρισιμότητα δεν λειτουργεί πάντοτε ευεργετικά για την καριέρα και την καθημερινότητα ενός αθλητή. Ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας που αποτέλεσε μία από τις αποκαλύψεις του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Πράσινο Ακρωτήρι, βιώνει πλέον τις συνέπειες της απότομης έκθεσής του στη δημοσιότητα. Τρεις μήνες μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στη διοργάνωση και την ξαφνική διεθνή αναγνώριση, δηλώνει ότι θα προτιμούσε τη ζωή που είχε πριν, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα «The Observer».

Ο διεθνής τερματοφύλακας αναφέρθηκε κυρίως στην απώλεια της ιδιωτικότητάς του, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε η δημοσιότητα στην καθημερινότητά του.

«Αν μου έδιναν τη δυνατότητα να επιλέξω ανάμεσα στη ζωή που είχα και σε αυτή που έχω τώρα, θα επέλεγα την προηγούμενη. Πλέον, όταν βγαίνω ή πηγαίνω σε ένα εστιατόριο, υπάρχει πάντα κάποιος που θέλει να φωτογραφηθεί μαζί μου ή να μου ζητήσει αυτόγραφο. Ή, ακόμη χειρότερα, κάποιος με καταγράφει με το κινητό του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου και δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό», ανέφερε ο τερματοφύλακας της Κόλο-Κόλο.

Στα 40 του χρόνια, ο Ζοσιμάρ Έβορα Ντίας, όπως είναι το πλήρες όνομα του Βοζίνια, είχε διαγράψει μέχρι τότε μία επαγγελματική πορεία μακριά από το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, είχε αγωνιστεί στην Ζιλ Βιθέντε και στην ΑΕ Λεμεσού, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο έφθασε ουσιαστικά χωρίς ομάδα, καθώς το συμβόλαιό του με την Τσάβες, η οποία αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, ολοκληρωνόταν στις 30 Ιουνίου.

Η πορεία του, ωστόσο, άλλαξε οριστικά στις 15 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα το Πράσινο Ακρωτήρι έδινε απέναντι στην Ισπανία τον πρώτο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία του. Απέναντι στη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο Βοζίνια εξελίχθηκε στον σημαντικότερο παράγοντα της ομάδας του.

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε επτά μεγάλες επεμβάσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στο αποτέλεσμα (0-0). Μάλιστα, εκείνο έμελλε να είναι το μοναδικό παιχνίδι σε ολόκληρη τη διοργάνωση στο οποίο η ισπανική εθνική ομάδα δεν κατάφερε να φθάσει στη νίκη.

Η εμφάνιση αυτή άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες και τη δημόσια εικόνα του Βοζίνια. Πριν από την αναμέτρηση με την Ισπανία, ο λογαριασμός του στο Instagram αριθμούσε περίπου 56.000 ακολούθους. Μετά τον αγώνα, ο αριθμός ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο.

Όπως εξήγησε στον «Observer», ένα μέλος του επιτελείου της εθνικής ομάδας ήταν εκείνο που τον ενημέρωσε αρχικά για την εντυπωσιακή αύξηση. Ο ίδιος θεώρησε ότι επρόκειτο για αστείο. Αντιλήφθηκε την πραγματική διάσταση της δημοσιότητας όταν δημοσιογράφος βραζιλιάνικου τηλεοπτικού σταθμού τού έδειξε το προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποφάσισα να απενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις του Instagram, ώστε να μην μπαίνω στον πειρασμό να ελέγχω συνεχώς ποιος με ακολουθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αγώνας απέναντι στην Ισπανία αποτέλεσε παράλληλα την πρώτη μεγάλη παρουσίαση του Πράσινου Ακρωτηρίου στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό. Η αφρικανική χώρα των λίγο περισσότερων από 500.000 κατοίκων πραγματοποίησε μία αξιοσημείωτη πορεία στη διοργάνωση.

Η ομάδα του κατάφερε να αφήσει εκτός συνέχειας την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα στη φάση των ομίλων, ενώ δεν γνώρισε ήττα στην κανονική διάρκεια κανενός αγώνα της. Η πορεία της ολοκληρώθηκε απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η οποία χρειάστηκε την παράταση για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16».

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εξαιρετική παρουσία του Βοζίνια τού άνοιξε μία νέα επαγγελματική προοπτική. Ο 40χρονος τερματοφύλακας υπέγραψε στην Κόλο-Κόλο, έναν από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους συλλόγους της Χιλής.

Η συνέχεια, πάντως, δεν ήταν αντίστοιχη με όσα είχε πετύχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Από τα πρώτα εννέα παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αγωνίστηκε μόλις στα τρία. Το συμβόλαιό του με την ομάδα της Χιλής έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσει το 50% των διαθέσιμων αγωνιστικών λεπτών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του σε συλλογικό επίπεδο, η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο εξακολουθεί να του εξασφαλίζει σημαντική διεθνή αναγνώριση.

Ο Βοζίνια βρίσκεται μεταξύ των δέκα υποψηφίων για το τρόπαιο «Λεβ Γιασίν», το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο τερματοφύλακα της σεζόν. Ανάμεσα στους συνυποψηφίους του βρίσκονται ο Τιμπό Κουρτουά της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ουνάι Σιμόν της εθνικής Ισπανίας.