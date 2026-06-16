Με το δικό του μοναδικό τρόπο απάντησε ο Μπιέλσα για το χαμό που έγινε με την αμφιλεγόμενη φωτογράφιση της FIFA, όπου κοιτάει αντιδραστικά προς τα κάτω.

Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η Ουρουγουάη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, μιας και πήρε την ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Δώνη. Η Σελέστε βρέθηκε πίσω στο σκορ, στην επανάληψη κατάφερε να ισοφαρίσει. Όμως τα βλέμματα τράβηξε ο Μπιέλσα στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι γιατί το «El Loco» τον ακολουθεί.

Όπως είναι γνωστό ο 70χρονος τεχνικός δεν θα συνεχίσει στη Σελέστε, την οποία ανέλαβε το 2023 μετά τον Ντιέγκο Αλόνσο. Αυτό είναι το τρίτο του Παγκόσμιο Κυπέλλο και μάλιστα είναι ο δεύτερος γηραιότερος προπονητής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση. Μετά το ματς ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε για το Viral video από την επίσημη φωτογράφιση της FIFA που σήκωσε αρκετή συζήτηση.

Αναλυτικότερα στην εν λόγω φωτογραφία ο Μπιέλσα εμφανίζεται στη επίσημη φωτογράφιση να κοιτάζει προς τα κάτω και φαίνεται στεναχωρημένος, σαν να μην θέλει να είναι εκεί. Ο λόγος είναι ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις του για τη διοργάνωση που φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ασκώντας κριτική στις υπερβολές του εμπορικού και πολιτικού χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Marcelo Bielsa refused to do any acting during the official World Cup photoshoot.



The Uruguayan 🇺🇾 coach has repeatedly denounced the tournament in the United States, criticizing its commercial and political excesses.



pic.twitter.com/2ih09m0CXZ June 15, 2026

Μετά το πρώτο του ματς μίλησε για όλα αυτά που έχουν γραφτεί και... έκλεισε στόματα:«Δεν οφείλω καμία εξήγηση. Η φωτογραφία τραβήχτηκε όπως τραβήχτηκε. Δεν είμαι μοντέλο. Δεν χρειάζεται να απολογηθώ γι’ αυτό. Πρέπει επίσης να εξηγήσω γιατί δεν κοιτάζω όσους μου κάνουν ερωτήσεις εδώ; Δεν υπάρχουν εξηγήσεις να δοθούν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο στο τι πρέπει να δικαιολογούμε. Αν φοράς γυαλιά, τα φοράς. Αν κοιτάς στα μάτια, κοιτάς στα μάτια. Αν κοιτάς πάνω ή κάτω… χρειάζεται να εξηγούνται όλα αυτά; Αναζητούν αιτιολογήσεις για πράγματα που δεν χρειάζονται εξήγηση. Μπορείς να κοιτάς μπροστά ή κάτω. Δεν έχουμε υποχρέωση να φερόμαστε σαν μοντέλα για να ικανοποιούμε απαιτήσεις που δεν έχουν καμία βάση. Δεν έκανα τίποτα λάθος».