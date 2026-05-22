Όπως έγινε γνωστό ο Μαρσέλο Μπιέλσα θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Ουρουγουάης μετά το Μουντιάλ 2026.

Τέλος εποχής για τον Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της εθνικής Ουρουγουάης. Ο εμβληματικός Αργεντίνος τεχνικός όπως έκανε γνωστό ο ίδιος δεν θα συνεχίσει στον πάγκο μετά το Μουντιάλ 2026.

Πιο συγκεκριμένα ο 70χρονος τεχνικός αφού ανακοίνωσε την αποστολή για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού έκανε γνωστό πως δεν θα συνεχίσει στη Σελέστε, την οποία ανέλαβε το 2023 μετά τον Ντιέγκο Αλόνσο. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, το όποιο μάλιστα θα είναι το τρίτο του θα αποχωρήσει από τα ηνία της ομάδας.

Χαρακτηριστικά ο πολύπειρος τεχνικός ανέφερε: «Η θητεία μου ολοκληρώνεται με το πέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα είμαι αιώνια ευγνώμων στην Ουρουγουάη που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία ενός Μουντιάλ από τον πάγκο της».

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο άλλοτε τεχνικός της Λιντς και Αργεντινής είχει δεχθεί κριτική κάποτε, από τον Λούις Σουάρες. Τότε ο έμπειρος τεχνικός είχε δηλώσει πως η εξουσία του επηρεάστηκε μετά την κριτική του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

🇺🇾🚨 ATENCIÓN Marcelo Bielsa confirma que no seguirá en Uruguay tras terminar la Copa del Mundo.



“NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO”



“VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL”



El entrenador argentino… pic.twitter.com/UUcuVp2khn — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) May 21, 2026

Να θυμίσουμε πως η Ουρουγουάη έχει «πρεμιέρα» στο Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Σαουδική Αραβία.