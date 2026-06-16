Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Γαλλία - Σενεγάλη
Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Πριν από όλα αυτά όμως, συντονιστείτε στις 12:00 στο Gazz Floor Live By Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις των ομάδων της Stoiximan GBL. Στις 14:00 έρχονται οι Galacticos Live By Interwetten, με όλα τα μεταγραφικά νέα των ομάδων της Superleague.
Η δράση ξεκινάει στις 22:00 (ΕΡΤ2), με τη Γαλλία να αναμετριέται με τη Σενεγάλη. Αργότερα στη 01:00 (ΕΡΤ2) το Ιράκ θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία και στις 04:00 (ΕΡΤ1) η Αργεντινή την Αλγερία. Τέλος, στις 07:00 (ΕΡΤ2) η Αυστρία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Ιορδανία.
Στο μπάσκετ στο πλαίσιο των τελικών της Ιταλικής λίγκας, η Βενέτσια θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Αρμάνι Μιλάνο (21:00, Cosmote Sport 8).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor LIVE by Novibet (12:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos LIVE by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Βενέτσια - Αρμάνι Μιλάνο (21:00, Cosmote Sport 8)
- Γαλλία - Σενεγάλη (22:00, ΕΡΤ2 - Live από το Gazzetta)
- Ιράκ - Νορβηγία (01:00, ΕΡΤ2 - Live από το Gazzetta)
- Αργεντινή - Αλγερία (04:00, ΕΡΤ1 - Live από το Gazzetta)
- Αυστρία - Ιορδανία (07:00, ΕΡΤ2 - Live από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.