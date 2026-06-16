Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πριν από όλα αυτά όμως, συντονιστείτε στις 12:00 στο Gazz Floor Live By Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις των ομάδων της Stoiximan GBL. Στις 14:00 έρχονται οι Galacticos Live By Interwetten, με όλα τα μεταγραφικά νέα των ομάδων της Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 22:00 (ΕΡΤ2), με τη Γαλλία να αναμετριέται με τη Σενεγάλη. Αργότερα στη 01:00 (ΕΡΤ2) το Ιράκ θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία και στις 04:00 (ΕΡΤ1) η Αργεντινή την Αλγερία. Τέλος, στις 07:00 (ΕΡΤ2) η Αυστρία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Ιορδανία.

Στο μπάσκετ στο πλαίσιο των τελικών της Ιταλικής λίγκας, η Βενέτσια θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Αρμάνι Μιλάνο (21:00, Cosmote Sport 8).