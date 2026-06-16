Η Σαουδική Αραβία προηγήθηκε με τον Αλ Αμρί στο 41ο λεπτό, σε ένα ιστορικό γκολ στο ντεμπούτο του Γιώργου Δώνη σε Μουντιάλ, ως προπονητής.

Ιστορικό γκολ για τη Σαουδική Αραβία! Η ομάδα του Δώνη προηγήθηκε με τον Αλ Αμρί στο 41ο λεπτό στο πρώτο Μουντιάλ του Γιώργου Δώνη, ως προπονητής.

Ο Αλ Αμρί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή μετά την ασταθή απόκρουση του Μουσλέρα και έδωσε το προβάδισμα στην πατρίδα του.