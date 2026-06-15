Έκρηξη αδρεναλίνης για το Πράσινο Ακρωτήρι, με τους Αφρικανούς να ξεσπούν μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με το τελικό 0-0 απέναντι στην Ισπανία.

Για αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ! Στο ποδόσφαιρο πάντα θα υπάρχει χώρος για εκπλήξεις, ακόμα και του μεγέθους που είδαμε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Το Πράσινο Ακρωτήρι πίστεψε από την αρχή στις δυνάμεις του, παρουσίασε ένα άριστο αμυντικό πλάνο απέναντι στην Ισπανία και σε συνδυασμό με την κάκιστη βραδιά που βρέθηκαν οι Ίβηρες κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ. Οι Αφρικανοί έμειναν όρθιοι μέχρι το φινάλε, κράτησαν μέχρι τέλους το 0-0 και ξέσπασαν στο σφύριγμα της λήξης.