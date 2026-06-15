Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αναφέρθηκε στα cooling breaks του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2026, σημείωνοντας πως σε μερικές περιπτώσεις είναι αχρείαστα.

Η Ολλανδία ξεκίνησε με το... αριστερό τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μένοντας στην ισοπαλία με σκορ 2-2 κόντρα στους «Σαμουράι» της Ιαπωνίας, με τον αρχηγό της ομάδας, Βίρτζιλ φαν Ντάικ να πετυχαίνει το πρώτο τέρμα των «ορανιέ» στη φετινή διοργάνωση.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αμυντικός της Λίβερπουλ σημείωσε πως δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μιλήσει για τα «cooling breaks» που εισήχθησαν σε αυτό το τουρνουά, σημειώνοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αχρείαστα.

«Νομίζω ότι τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που συμβαίνουν όμως, η τηλεόραση πάει αμέσως σε διαφημίσεις, δεν μου αρέσει και πολύ αυτό».

«Για τους ουδέτερους τηλεθεατές, δεν είναι και τόσο καλό. Αν κάνει πολύ ζέστη, προφανώς, θα είναι καλό να το κάνεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εξετάζεις σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά», τόνισε ο 34χρόνος οπισθοφύλακας, ο οποίος αγωνίστηκε στο «AT&T» του Ντάλας, που είναι ένα από τα λίγα στάδια που διαθέτουν κλιματισμό.