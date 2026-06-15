Ολλανδία - Ιαπωνία: Το γκολ του Καμάντα για το 2-2
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Το τυχερό γκολ του Καμάντα στο 89ο λεπτό έφερε το 2-2 για την Ιαπωνία ενάντια στην Ολλανδία.
Νέο επιστροφή της Ιαπωνίας στο ματς με την Ολλανδία, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 89ο λεπτό, ο Ογκάβα έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Καμάντα, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 2-2!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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