Άλλη μια αγωνιστική ημέρα με άφθονο θέαμα ολοκληρώθηκε στο Μουντιάλ 2026. Δείτε τα highlights σε μια βραδιά που σημειώθηκαν 19 γκολ.

Μια ημέρα γεμάτη γκολ έφτασε στο φινάλε! Τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ 2026 ήταν άκρως συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν 19 γκολ. Τον... χορό των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδώρησαν με επτά τέρματα το Κουρασάο (7-1). Στη συνέχεια, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, με τους Σαμουράι να ισοφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε.

Ο Αμάντ Ντιαλό ήταν ο ήρωας της Ακτής Ελεφαντοστού, καθώς έδωσε τη νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ (1-0). Η αυλαία έπεσε με τη Σουηδία των Ίσακ και Γιόκερες να επικρατούν 5-1 της Τυνησίας.

Δείτε τα highlights: